Пентагон приобретает для Украины терминалы спутниковой связи Starlink и услуги по их обслуживанию

Минобороны США договорилось с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink и об обеспечении их работы.
"Спутниковая связь является важнейшим элементом коммуникационных сетей Украины, и министерство заключает контракт на обеспечение этих услуг системой Starlink", - цитирует Bloomberg выдержки из заявления ведомства.
Однако в Пентагоне подчеркнули, что в связи с соображениями безопасности и чрезвычайной важности терминалов Starlink министерство не будет раскрывать более подробную информацию о сделке.
Bloomberg напоминает, что между Пентагоном и Маском сложились непростые отношения: так, в прошлом октябре, согласно некоторым данным, Маск заявлял, что SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя. Однако затем предприниматель изменил позицию.
26 февраля 2022 года Маск объявил, что сервисы Starlink стали доступны на Украине. Военные США высоко оценивают роль Starlink в обеспечении связи для вооруженных сил Украины и гражданского населения, отмечает агентство.
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