Мишель назвал продуктивной встречу лидеров Азербайджана и Армении в Кишиневе

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал продуктивной встречу лидеров Азербайджана и Армении в четверг в Кишиневе.
Мишель по итогам пятисторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эмманюэля Макрона заявил, что Баку и Ереван интенсивно работают над нормализацией отношений
«У нас была возможность обсудить все вопросы, которые ранее поднимались на встрече в Брюсселе в мае (14 мая - ИФ). Мы обсудили делимитацию границы, подготовку мирного соглашения и эта встреча стала хорошей подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля», - сказал Мишель, слова которого приводят азербайджанские СМИ.
По его словам, ЕС намерен и далее оказывать поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Мишель добавил, что стороны приняли решение еще раз встретиться в пятистороннем формате на «полях» третьего саммита Европейского политического сообщества в Испании в октябре 2023 года.
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