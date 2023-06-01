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Внешняя политика 01.06.2023 21:40

Алиев и Зеленский провели переговоры в Кишиневе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на «полях» 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ВСТРЕЧА


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