Алиев и Зеленский провели переговоры в Кишиневе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг на «полях» 2-го Саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт азербайджанского лидера. Х.Насирзаде



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