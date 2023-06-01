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Внешняя политика 01.06.2023 22:20

Байрамов и Мирзоян проведут встречу в Вашингтоне

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 12 июня проведут встречу в Вашингтоне.

"12 июня состоится встреча в формате глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

В последний раз главы МИД встречались 19 мая в Москве при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Тогда стороны договорились продолжить обсуждения проекта мирного договора.

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, США, ВСТРЕЧА


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