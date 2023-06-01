Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 69.09 -1.37 Brent 72.60 -1.11

Внешняя политика 01.06.2023 22:22

Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ обсудят в пятницу в Москве разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится 2 июня в Москве, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

31 мая вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией.

"Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - сказал Оверчук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России могут на этой неделе провести встречу в Москве Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе Встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении пройдет в Москве Путин, Алиев и Пашинян завершили встречу в Кремле Москва и Анкара обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном Путин на встрече с Пашиняном: разблокирование транспортного сообщения будет способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку Путин ожидает, что на встрече с Алиевым и Пашиняном удастся выйти на путь конструктивного развития ситуации между Арменией и Азербайджаном Пашинян отправился с визитом в Россию Москва продолжит диалог с Ереваном по дальнейшему участию Армении в ОДКБ - Песков

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az