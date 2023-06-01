Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ обсудят в пятницу в Москве разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по вопросу разблокирования региональных транспортных коммуникаций состоится 2 июня в Москве, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Завтра в Москве запланирована встреча трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

31 мая вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопрос "Интерфакса", заявил, что вопросы, которые будут рассматриваться, касаются технических деталей, связанных с модальностью пересечения границы между Азербайджаном и Арменией.

"Речь идет о том, что на этой границе будет паспортный, таможенный и все иные виды контроля, которые существуют на международных границах", - сказал Оверчук.