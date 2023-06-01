Пашинян позитивно оценивает пятистороннюю встречу в Кишиневе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал полезной пятистороннюю встречу с президентами Азербайджана, Франции, канцлером Германии и главой Евросовета в Кишиневе.

"Считаю сегодняшнее обсуждение полезным. Есть одна деталь, очень важная. Сегодня еще одним шагом стало то, что, кажется, стороны подтвердили, что не против, чтобы за основу дальнейших работ по делимитации (армяно-азербайджанской границы - ИФ) были взяты карты 1975 года", - сказал Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры в Молдове в четверг.

По его словам, были обсуждены также вопросы разблокирования региональных коммуникаций.