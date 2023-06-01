В Баку назвали плодотворной встречу в Кишиневе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал плодотворной и позитивной встречу в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции, Германии и главы Евросовета.

«Встреча на полях EPC при содействии Шарля Мишеля в трехстороннем формате, а также с участием лидеров Германии и Франции прошла в неформальной, позитивной и плодотворной атмосфере. Было решено, что в июле в Брюсселе состоится очередная встреча в трехстороннем формате», - написал Гаджиев в твиттер.

Р.Ахмедов