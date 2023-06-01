Генсек ОПЕК выступил за рост нефтеперерабатывающих мощностей в мире

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подчеркнул важность увеличения перерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.
Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, это заявление было сделано в ходе совещания технических экспертов стран-участниц Хартии о сотрудничестве ОПЕК+, которое проходит раз в полгода.
Хартия о сотрудничестве была подписана странами-участницами декларации о кооперации ОПЕК+ и является бессрочной.
В рамках действующей декларации о сотрудничестве ОПЕК+, которая действует до конца 2023 года, 4 июня состоится мониторинговый комитет министров, а также полноформатная министерская встреча. Накануне, 3 июня, пройдёт очередная полугодовая встреча министров стран ОПЕК.
В качестве примеров увеличения мощностей Аль-Гайс, в частности, отметил нефтеперерабатывающий завод Al Zour в Кувейте, НПЗ Dangote в Нигерии и НПЗ Jazan в Саудовской Аравии.
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