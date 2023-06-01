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ТЭК 01.06.2023 22:52

Генсек ОПЕК выступил за рост нефтеперерабатывающих мощностей в мире

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс подчеркнул важность увеличения перерабатывающих мощностей во всем мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, это заявление было сделано в ходе совещания технических экспертов стран-участниц Хартии о сотрудничестве ОПЕК+, которое проходит раз в полгода.

Хартия о сотрудничестве была подписана странами-участницами декларации о кооперации ОПЕК+ и является бессрочной.

В рамках действующей декларации о сотрудничестве ОПЕК+, которая действует до конца 2023 года, 4 июня состоится мониторинговый комитет министров, а также полноформатная министерская встреча. Накануне, 3 июня, пройдёт очередная полугодовая встреча министров стран ОПЕК.

В качестве примеров увеличения мощностей Аль-Гайс, в частности, отметил нефтеперерабатывающий завод Al Zour в Кувейте, НПЗ Dangote в Нигерии и НПЗ Jazan в Саудовской Аравии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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