На следующей встрече «Рамштайн» будет обсуждаться создание коалиции «Небесный щит Украины» - Зеленский

На следующей встрече в формате «Рамштайн» будет обсуждаться создание коалиции боевых самолетов «Небесный щит Украины», написал президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале в четверг по итогам встреч с лидерами европейских стран в Кишиневе.

«Коалиция истребителей. Встреча с лидерами европейских стран. Обсудили вопросы, связанные с началом тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов. Договорились после предстоящих консультаций с американской стороной продолжить работу над официальным решением о создании коалиции боевых самолетов «Небесного щита Украины» на следующей встрече в формате «Рамштайн»», - написал Зеленский.