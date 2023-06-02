США и Саудовская Аравия призывают стороны конфликта в Судане к возобновлению переговоров

США и Саудовская Аравия, выступающие посредниками на переговорах между суданскими армией и силами быстрого реагирования (СБР), заявили, что обеспокоены нарушением соглашения о прекращении огня в Судане и приостановке диалога между сторонами конфликта.
"Саудовская Аравия и США крайне обеспокоены значительными нарушениями режима прекращения огня и пунктов подписанного в Джидде соглашения как со стороны Сил быстрого реагирования, так и суданской армии", - говорится в заявлении двух стран, опубликованном в твиттере МИД Королевства.
Отмечается, что "нарушения наносят ущерб гражданскому населению, блокируют доставку гумпомощи".
"Как только стороны своими действиями дадут понять, что они серьезно относятся к соблюдению режима прекращения огня, посредники будут готовы возобновить прерванные переговоры, чтобы найти решение этого конфликта дипломатическим путем", - подчеркивается в сообщении.
Столкновения в Судане начались в апреле 2023 года. В последние недели стороны периодически заключают соглашения о прекращении огня, однако нередко поступают сообщения о продолжении боевых действий. Параллельно с этим военные и СБР проводили переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). Посредниками выступают США и Саудовская Аравия.
В среду, 31 мая, армия и СБР вновь обвинили друг друга в нападениях в Хартуме и в центральной части страны. Затем вооруженные силы объявили о приостановке переговоров в Джидде.
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