TotalEnergies может принять участие в разработке перспективной структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспия - SOCAR

Французская компания «TotalEnergies» может быть привлечена к реализации проекта разработки перспективной структуры Бабек на блоке Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахт Юсифзаде.
«Компания SOCAR планирует ускорить поисково-разведочные работы на перспективной структуре Бабек и с этой целью ведет переговоры с иностранными партнёрами. Для начала этих работ Госнефтекомпания Азербайджана 10 мая 2023 года подписала Меморандум о взаимопонимании с французской компанией TotalEnergies», - заявил Юсифзаде в пятницу, выступая на Бакинском энергетическом форуме.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он сообщил, что, в целом, перед SOCAR стоит задача по повышению интенсивности бурения на месторождениях Умид и Абшерон, переоценки результатов поисково-разведочных работ, проведенных на перспективных структурах Бабек, Нахчыван, Зафар-Машал и Шафаг-Асиман, бурение на этих площадях новых скважин и ускорение реализации этих проектов.
Юсифзаде, обращаясь к участникам форума, отметил, что запасы перспективной структуры Бабек в 2 раза превышают запасы месторождения Умид, составляющие 200 млрд кубометров газа. В этой связи, отметил первый вице-президент, "нам необходимо как можно скорее провести разведку", чтобы ввести его (структуру Бабек – ИФ-Аз) в разработку.
Н.Аббасова
Баку контактирует с Тегераном по вопросу арестованного в Иране гражданина Азербайджана
Киев рассчитывает на участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине в послевоенный период – Зеленский
Азербайджан придает особое значение расширению связей с Италией - Алиев
Порядка 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году
За 24 часа в Азербайджане выявили 15 случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Президент Казахстана и глава Евросовета обсудили вопросы глобальной и региональной повестки
Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий 6G
США и Саудовская Аравия призывают стороны конфликта в Судане к возобновлению переговоров
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
Azer Turk Bank представляет карту для детей atb Junior
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС