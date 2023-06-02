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ТЭК 02.06.2023 11:10

TotalEnergies может принять участие в разработке перспективной структуры Бабек в азербайджанском секторе Каспия - SOCAR

Французская компания «TotalEnergies» может быть привлечена к реализации проекта разработки перспективной структуры Бабек на блоке Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия, заявил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахт Юсифзаде.

«Компания SOCAR планирует ускорить поисково-разведочные работы на перспективной структуре Бабек и с этой целью ведет переговоры с иностранными партнёрами. Для начала этих работ Госнефтекомпания Азербайджана 10 мая 2023 года подписала Меморандум о взаимопонимании с французской компанией TotalEnergies», - заявил Юсифзаде в пятницу, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он сообщил, что, в целом, перед SOCAR стоит задача по повышению интенсивности бурения на месторождениях Умид и Абшерон, переоценки результатов поисково-разведочных работ, проведенных на перспективных структурах Бабек, Нахчыван, Зафар-Машал и Шафаг-Асиман, бурение на этих площадях новых скважин и ускорение реализации этих проектов.

Юсифзаде, обращаясь к участникам форума, отметил, что запасы перспективной структуры Бабек в 2 раза превышают запасы месторождения Умид, составляющие 200 млрд кубометров газа. В этой связи, отметил первый вице-президент, "нам необходимо как можно скорее провести разведку", чтобы ввести его (структуру Бабек – ИФ-Аз) в разработку.

Н.Аббасова

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Тэги: TOTALENERGIES, ПРОЕКТ, ИНТЕРЕС

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