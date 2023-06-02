SOCAR: на АЧГ до сих пор суммарно добыто 573 млн т нефти и 208 млрд куб.м. попутного газа

Порядка 60% прибыльной нефти, добытой на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), пришлось на долю Азербайджана, заявил первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде.
«По состоянию на 1 мая 2023 года с АЧГ, в целом, добыто 573 млн т нефти и 208 млрд кубометров попутного газа. При этом, 340 млн тонн приходится на прибыльную нефть Азербайджана, что составляет около 60% от всей нефти, добытой в рамках проекта», - сказал Юсифзаде в пятницу на Бакинском энергетическом форуме.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в настоящее время среднесуточная добыча нефти с АЧГ составляет 50 тыс. тонн нефти и 36 млн кубометров газа.
Касаясь экспорта, Юсифзаде подчеркнул, что на сегодня суммарные объемы экспорта нефти из Азербайджана составили 654 млн тонн. «Из них 484 млн тонн приходится на экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан», - добавил он.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR - 25%, венгерской MOL - 9,57%, американской ExxonMobil - 6,79%, индийской ONGC - 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil - 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor - 7,27%, турецкой TPAO - 5,73%.
Н.Аббасова
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