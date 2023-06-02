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Финансы 02.06.2023 11:45

ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии двух небанковских кредитных организаций - Gold Finance и Viza Kredit за допущенные нарушения.

Как сообщает ЦБ, лицензии НБКО аннулированы с 31 мая.

Согласно информации регулятора, оба НБКО допустили нарушение требований по капиталу, в последние годы вообще не осуществляли кредитования, не выполнили предписаний Центробанка по восстановлению капитала и улучшению качества активов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБА, НБКО, ЛИЦЕНЗИИ, ОТЗЫВ


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