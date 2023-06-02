ЦБ Азербайджана аннулировал лицензии НБКО Gold Finance и Viza Kredit

Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии двух небанковских кредитных организаций - Gold Finance и Viza Kredit за допущенные нарушения. Как сообщает ЦБ, лицензии НБКО аннулированы с 31 мая. Согласно информации регулятора, оба НБКО допустили нарушение требований по капиталу, в последние годы вообще не осуществляли кредитования, не выполнили предписаний Центробанка по восстановлению капитала и улучшению качества активов. Р.Ахмедов

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