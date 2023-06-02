С Шах-Дениз в 2006-2023гг добыто около 200 млрд куб.м. газа - Юсифзаде

Суммарный объем добычи газа с месторождения Шах-Дениз в 2006-2023гг составил 192 млрд кубометров, сообщил первый вице-президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Хошбахт Юсифзаде.
«С месторождения Шах-Дениз за весь период с начала разработки (с декабря 2006г - ИФ) по состоянию на 1 мая 2023 года добыто 192 млрд кубометров газа и 41 млн тонн конденсата», - сказал Юсифзаде, выступая в пятницу на Бакинском энергетическом форуме.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.
Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), NICO (10%) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%).
В настоящее время добыча газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2. Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Н.Аббасова
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