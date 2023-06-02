Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий 6G

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписали в пятницу в Хельсинки декларацию о сотрудничестве в области технологий 6G.
По словам Блинкена, "соглашение предоставляет возможность обменяться передовым опытом между правительствами" и создает возможности для частно-государственного партнерства, а также сотрудничества между частными секторами стран.
"США привержены работе со своими партнерами для обеспечения того, чтобы технологические изменения приносили пользу гражданам и демократическим ценностям", - заявил при подписании документа Блинкен.
В свою очередь Хаависто отметил, что "США и Финляндия являются пионерами в технологии 6G. Поэтому сотрудничество между странами будет расширяться в нескольких областях, таких как исследования и бизнес".
Баку контактирует с Тегераном по вопросу арестованного в Иране гражданина Азербайджана
Киев рассчитывает на участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине в послевоенный период – Зеленский
Азербайджан придает особое значение расширению связей с Италией - Алиев
АЖД планирует в 2023г грузоперевозки на уровне свыше 20 млн тонн
Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума более чем за 20 лет
TRACECA планирует ввести электронные разрешения для автомобильных перевозок - генсек
Порядка 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году
За 24 часа в Азербайджане выявили 15 случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
Azer Turk Bank представляет карту для детей atb Junior
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС