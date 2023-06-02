Азербайджанский лоукостер Buta Airways увеличивает частоту рейсов из Баку в Уфу

Низкобюджетный авиаперевозчик «Buta Airways» с 6 июня увеличивает количество рейсов из Уфы в Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы, число рейсов в Баку увеличится до трех в неделю – дополнительный рейс будет осуществляться по вторникам.

Полеты в Баку из Уфы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:40 по местному времени. Время в пути - 2 часа 50 минут.

Как сообщалось ранее, Buta Airways в июле 2022 года начала полеты из Баку в Уфу с частотой два в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Р.Ахмедов