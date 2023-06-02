Азербайджанский лоукостер Buta Airways увеличивает частоту рейсов из Баку в Уфу

Низкобюджетный авиаперевозчик «Buta Airways» с 6 июня увеличивает количество рейсов из Уфы в Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Уфы, число рейсов в Баку увеличится до трех в неделю – дополнительный рейс будет осуществляться по вторникам.
Полеты в Баку из Уфы будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям в 20:40 по местному времени. Время в пути - 2 часа 50 минут.
Как сообщалось ранее, Buta Airways в июле 2022 года начала полеты из Баку в Уфу с частотой два в неделю – по четвергам и воскресеньям.
Р.Ахмедов
Баку контактирует с Тегераном по вопросу арестованного в Иране гражданина Азербайджана
Киев рассчитывает на участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине в послевоенный период – Зеленский
Азербайджан придает особое значение расширению связей с Италией - Алиев
Порядка 10 млн туристов могут посетить Кыргызстан в 2023 году
За 24 часа в Азербайджане выявили 15 случаев COVID-19
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Президент Казахстана и глава Евросовета обсудили вопросы глобальной и региональной повестки
Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в области технологий 6G
США и Саудовская Аравия призывают стороны конфликта в Судане к возобновлению переговоров
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
Azer Turk Bank представляет карту для детей atb Junior
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС