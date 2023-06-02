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Финансы 02.06.2023 12:23

ГНФАР в январе-мае сократил продажу инвалюты на аукционах на 39,4%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2023 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $277,2 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

Как сообщалось ранее, в апреле 2023 года ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $286 млн. Таким образом, в мае объемы продажи инвалюты сократились на 3,1%.

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" на основе ежемесячных данных ГНФАР, в январе-мае 2023 года фонд на аукционах продал инвалюты на сумму $1 млрд 492,2 млн (спад на 39,4% по сравнению с январем-маем 2022 года - ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. При этом Центробанк Азербайджана отмечает, что на большинстве аукционов спрос на инвалюту ниже, чем предложение.

В 2022 году ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Н.Аббасова

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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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