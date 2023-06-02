TRACECA планирует ввести электронные разрешения для автомобильных перевозок - генсек

Международный транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия (TRACECA) в настоящее время работает над введением электронных разрешений для автомобильных перевозок, заявил генсек TRACECA Асет Асавбаев.
"В рамках работы по цифровизации планируем создать условия для применения электронных разрешений для осуществления автомобильных перевозок. Мы видим, что на сегодняшний день международные перевозчики сталкиваются с необходимостью получения большого числа разрешений для транзитных перевозок, поэтому постоянным секретариатом разработано соглашение о едином транзитном разрешении TRACECA, в рамках которого планируется заменить бумажные транзитные разрешения на одно электронное", - сказал Асавбаев в пятницу в Баку на I Азербайджанском международном транспортно-логистическом форуме.
Наряду с проводимой работой по внедрению единого цифрового транзитного разрешения TRACECA также занимается развитием действующей системы многостороннего разрешения, которое успешно применяется с 2016 года.
Следующим направлением, отметил Асавбаев, является обеспечение эффективности морских перевозок, которое обеспечит региональную связанность. В этом направлении будет продолжена работа по более детальной подготовке проектной документации судна, что позволит снизить транспортную составляющую стоимости перевозимых грузов.
Также, отметил генсек, проводятся семинары в направлении таможенных вопросов на маршрутах TRACECA с целью поддержки гармонизации таможенных процедур и формальностей на пограничных переходах.
"В целях дальнейшего упрощения условий перевозок постоянным секретариатом подготовлен проект соглашения о безвизовых поездках профессиональных водителей в рамках TRACECA, текст данного соглашения в настоящее время обсуждается между заинтересованными странами", - отметил генсек.
По его словам, осуществляется пилотная перевозка грузов полуприцепами по мультимодальному маршруту ЕС - Черное море - Грузия - Азербайджан - Каспийское море - Центральная Азия. Итоги перевозок будут презентованы в рамках очередной учебно-ознакомительной поездки 10-15 июня текущего года.
Аналогичную работу, отметил генсек, планируется также организовать на одном из ж/д маршрутов коридора в текущем году.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
В 2022 году объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 51 млн 420,6 тыс. тонн (рост на 29,8%). Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период - 13 млн 634,6 тыс. тонн (рост на 54,5%).
Объем пассажироперевозок по территории Азербайджана в рамках TRACECA составил 111 млн 835,6 тыс. человек (рост на 47,5%).
Х.Насирзаде
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