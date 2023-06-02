Азербайджан придает особое значение расширению связей с Италией - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления итальянскому коллеге Серджо Маттарелле по случаю Дня Республики, который отмечается в Италии 2 июня.

«Сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение. Наши прочные политические связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом», - отмечается в послании Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

Он отметил, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана.

«Нас радует, что эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие», - подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев также с одобрением отметил участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в Азербайджане, в частности, освобожденных от оккупации территориях - в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Мы придаем особое значение расширению связей с Италией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, намерены диверсифицировать нашу совместную деятельность в ненефтяной сфере и обогатить ее новым содержанием. (…) Мы высоко ценим постоянную поддержку Италией развития отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Уверен, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Италией, эффективное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС, а наше стратегическое партнерство будет углубляться», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов