Киев рассчитывает на участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине в послевоенный период – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на участие Азербайджана в дальнейшем восстановлении Украины.
Такое мнение Зеленский высказал 1 июня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Кишиневе на «полях» саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, поддержку в рамках международных организаций. Зеленский также отметил всестороннюю гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном.
«Мы высоко ценим участие Азербайджана в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области. Надеемся на помощь в дальнейшем восстановлении Украины. В послевоенный период рассчитываем на активное участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине», – сказал украинский президент.
Алиев и Зеленский уделили особое внимание опыту Азербайджана в вопросе гуманитарного разминирования деоккупированных территорий.
Р.Ахмедов
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