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Транспорт и связь 02.06.2023 13:02

АЖД планирует в 2023г грузоперевозки на уровне свыше 20 млн тонн

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует довести объем грузоперевозок по итогам 2023 года до свыше 20 млн тонн, заявил советник председателя АЖД Эмиль Мамедов.

«В текущем году делаем все возможное для увеличения годовой перевозки грузов до показателя свыше 20 млн тонн», - сказал Мамедов в пятницу в Баку на I Азербайджанском международном транспортно-логистическом форуме.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года АЖД перевезли 18,7 млн тонн грузов (+24,7% от показателя 2022г). Таким образом, рост грузоперевозок в 2023 году составит минимум 7%.

Мамедов отметил, что в настоящее время срок грузоперевозок сократился с 35-50 дней до 16-20 дней.

«Мы работаем над снижением этого срока до 15 дней к концу текущего года. Также мы совместно с партнерами работаем над систематизацией ценовой и тарифной политики", - отметил Мамедов.

По его словам, в грузоперевозках по транспортным коридорам «Восток – Запад» и «Север – Юг» имеется потенциал роста совокупного объема до 54 млн тонн в год. В настоящее время, отметил Мамедов, объем грузоперевозок по маршруту «Восток – Запад» составляет 15 млн тонн в год.

Он добавил, что в настоящее время ведется работа по достижению договоренностей с соседними странами (Грузия, Казахстан, Турция), а также с партнерами-участниками перевозок через Азербайджан по вопросу формирования тарифной политики в сфере коммерческой деятельности для увеличения числа потенциальных грузоотправителей через этот коридор.

Как сообщалось ранее, в январе-марте 2023 года АЖД перевезли 4,4 млн т грузов (+17%).

Х. Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЖД, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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