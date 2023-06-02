Баку контактирует с Тегераном по вопросу арестованного в Иране гражданина Азербайджана

Азербайджан контактирует с иранскими властями по вопросу арестованного в Иране азербайджанского гражданина Фарида Сафарли, заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Несмотря на ограниченное азербайджанское диппредставительство в Иране, с первого дня как пропал Фарид Сафарли, министерством иностранных дел Азербайджана, генконсульством в Тебризе ведутся переговоры с соответствующими иранскими структурами», - говорится в комментариях Гаджизаде.
Ранее сообщалось, что гражданин Азербайджана, студент Йенского университета Германии Фарид Сафарли, 1997 года рождения, 20 февраля 2023 года отправился в Иран и с 4 марта о нем не было никаких вестей.
Позже появилась информация о том, что Сафарли был арестован в Иране по обвинению в шпионаже.
Гаджизаде напомнил, что для прояснения судьбы Сафарли, МИД Азербайджана еще в марте направил ноту в посольство Ирана в Баку.
«После наших многочисленных обращений иранская сторона в ответ на нашу ноту сообщила об аресте Фарида Сафарли и возбуждении против него уголовного дела. Об этом семье Сафарли была предоставлена соответствующая информация», - отметил он.
Представитель МИД добавил, что с семьей Сафарли и с ним самим поддерживается регулярный контакт. «В ближайшее время наше генеральное консульство в Тебризе примет меры для проведения встречи с Сафарли», - сообщил Гаджизаде.
Р.Керимов
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