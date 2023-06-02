Казахстан может нарастить поставки нефти в Германию

Казахстан может нарастить поставки своей нефти в Германию, не исключает президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод "Дружба". С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем", - сказал Токаев на саммите "Центральная Азия - Европейский союз" в Чолпон-Ате в пятницу.