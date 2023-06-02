Акционеры Netflix проголосовали против рекомендованных выплат топ-менеджерам

Акционеры Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, проголосовали против предложенных советом директоров выплат топ-менеджерам за 2023 год.
Издание Variety называет голосование символическим, поскольку его результаты не являются обязательными и совет директоров может их проигнорировать.
Рекомендованные выплаты включали вознаграждение для co-CEO Теда Сарандоса и Грега Питерса в размере около $40 млн и $34,6 млн соответственно и для исполнительного председателя совета директоров, бывшего гендиректора Рида Хастингса на уровне $3 млн.
Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA), объединение американских сценаристов, призывала акционеров голосовать против выплат. Ранее она объявила забастовку из-за разногласий с производителями фильмов и сериалов, в том числе по оплате труда.
"Акционерам стоит дать Netflix понять, что если компания могла себе позволить потратить $166 млн на выплаты руководству по итогам прошлого года, она может выплачивать и те ориентировочные $68 млн в год, которые просят писатели в рамках улучшения условий контрактов, и положить конец этой ведущей к простоям забастовке", - цитирует MarketWatch письмо президента западного отделения WGA Мередит Стим.
Стим также написала аналогичное письмо акционерам Comcast Corp., которые рассмотрят вопрос о выплате вознаграждений руководителям на следующей неделе.
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