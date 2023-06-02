Генсек НАТО на выходных посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в субботу приедет в Турцию, где он будет присутствовать на церемонии инаугурации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в пятницу пресс-службе альянса.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 3-4 июня", - говорится в сообщении НАТО.

Согласно расписанию, в воскресенье глава Североатлантического альянса проведет переговоры с Эрдоганом и высокопоставленными турецкими официальными лицами.

Накануне Столтенберг заявил, что в ближайшее время посетит Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом вступление Швеции в альянс. По его словам, он попытается донести Эрдогану, что вступление Швеции в НАТО в интересах всех союзников альянса.

Швеция и Финляндия в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция, будучи членом НАТО, поставила ряд условий, которые обе скандинавские страны должны были выполнить, чтобы Анкара ратифицировала их вступление в альянс. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Затем в Анкаре заявили, что Швеция не полностью выполнила эти условия. Переговоры о ее вступлении в альянс были заморожены.

Финляндия в начале апреля выполнила все формальности и официально вступила в НАТО.