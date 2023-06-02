В Кремле пока не видят вариантов для мирного диалога с Украиной

Вариантов мирного диалога Москвы и Киева сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Пескова попросили прокомментировать заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предостерег Украину от контрнаступления и призвал стороны к переговорам. У Пескова уточнили, есть ли вариант "перейти к диалогу".
"Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет, не просматривается, предпосылок нет. Хотя мы констатируем, видим, что вокруг все больше и больше обсуждений и экспертных, и заявлений представителей европейских стран, таких, пока абстрактных, но все-таки рассуждений уже о некоем мирном процессе есть", - сказал Песков.
Правда, по его словам, "в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны". "Для нас это является главным приоритетом", - заявил он.
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