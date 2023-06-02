Модернизация украинских ВВС будет долгим процессом - военачальник США

США и их союзники убеждены, что необходимо дать Украине современные ВВС, однако этот процесс займет много времени и никак не будет влиять на ближайшие боевые операции Киева, заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"Все согласны, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет существенное количество времени", - приводит его слова агентство Associated Press.
Милли добавил, что Украине не стоит рассчитывать на самолеты F-16 в случае проведения в обозримом будущем попыток наступления.
По словам военачальника, в настоящее время США с партнерами определяют места, где будут проходить тренировки украинских пилотов на F-16. Обсуждается и число пилотов, которые пройдут такое обучение. Также западные страны обмениваются мнениями о том, каким тактикам ведения воздушного боя нужно обучать украинцев.
Associated Press напоминает, что сами США пока не сообщали, будут ли они готовы передавать самолеты F-16 Украине. Однако американский президент Джо Байден заявил, что поддерживает идею начала тренировок украинских летчиков.
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