Сотрудники Meta будут работать из офиса три дня в неделю с сентября

Американская Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) начала уведомлять сотрудников о том, что с сентября им нужно будет работать в офисе не менее трех дней в неделю, пишет CNBC.

Новая мера затронет лишь часть работников, отмечает издание. В частности, она не коснется новых сотрудников, которые приходили в компанию уже на условиях удаленной работы.

Ранее о возвращении сотрудников в офисы объявили такие крупные компании как Amazon.com Inc.и Walt Disney Co.

Между тем Meta, владеющая Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), WhatsApp, Messenger, Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) и Reality Labs (занимается дополненной реальностью), объявила текущий год "годом эффективности" и планирует уменьшить штат на 21 тыс. рабочих мест.

Котировки акций Meta растут на 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала этого года капитализация компании подскочила почти в 2,3 раза (на 127%, до $678,5 млрд).