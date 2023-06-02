Главное управление по борьбе с киберпреступностью создается в структуре МВД Азербайджана

Главное управление по борьбе с киберпреступностью будет создано в структуре МВД Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил соответствующие изменения в структуре МВД. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».