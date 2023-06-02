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ТЭК 02.06.2023 17:27

Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан - глава Минэнерго

Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан и намерен подготовить необходимую для этого инфраструктуру, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"У Республики Узбекистан и "Газпрома" переговоры продолжаются по объемам, цене на газ. В целом, казахстанская сторона продекларировала, что готова обеспечить техническую готовность по транзиту газа через нашу территорию. И как только эти переговоры завершатся, мы готовы будем нашу инфраструктуру предоставить", - сказал Саткалиев на заседании комитета мажилиса парламента в пятницу.

"Причем мы говорим о том, что уже в осенне-зимнем сезоне следующего года эта инфраструктура будет готова. Мы как Казахстан заинтересованы в данном транзите и в части получения средств по транзиту, ну и в целом, увеличения надежности энергоснабжения центральноазиатского региона", - добавил министр.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГАЗ, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН


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