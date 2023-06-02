В Тбилиси прошел грузино-азербайджанский бизнес-форум

Грузино-Азербайджанский бизнес-форум прошел в пятницу в Тбилиси. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях написал, что на форуме обсуждалась благоприятная инвестиционная и бизнес-среда в Азербайджане, условия, созданные на освобожденных территориях страны для деятельности иностранных инвесторов, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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