В Тбилиси прошел грузино-азербайджанский бизнес-форум

Грузино-Азербайджанский бизнес-форум прошел в пятницу в Тбилиси.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях написал, что на форуме обсуждалась благоприятная инвестиционная и бизнес-среда в Азербайджане, условия, созданные на освобожденных территориях страны для деятельности иностранных инвесторов, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре.
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