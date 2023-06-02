В селе Сарыджалы Агдамского района построят свыше 200 индивидуальных жилых домов

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе отбирает подрядчика для строительства индивидуальных жилых домов, клубно-общинного центра, библиотеки и т.д. в селе Сарыджалы Агдамского района. Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера. В рамках тендера планируется строительство 203 двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и пятикомнатных индивидуальных жилых домов. Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 28 июля 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 31 июля 2023 года в 16:00. Стоимость участия в тендере - 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99455) 489-98-20, контактные лица - Интизам Новрузов (e-mail: i.novruzov@qbti.gov.az) и Турал Рзаев (e-mail: - t.rzayev@qbti.gov.az). Р.Керимов

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