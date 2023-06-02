Казахстанско-грузинское СП построит мультимодальный терминал в Поти стоимостью $10 млн

Казахстанская группа компаний PTC Holding подписала инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства мультимодального терминала в грузинском порту Поти для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

"Для реализации проекта создано совместное предприятие Poti Transterminal на паритетных началах, в котором казахстанской стороне в лице PTC Holding и грузинским партнерам принадлежат по 50% акций. Ориентировочная стоимость проекта на данный момент составляет порядка $10 млн", - сообщила пресс-служба казахстанской компании, не называя грузинских партнеров.

Согласно пресс-релизу, терминал будет расположен на площади 8 гектаров, его мощность составит 80 тыс. контейнеров (в 20-футовом эквиваленте) в год.

Срок окончания строительства запланирован на осень 2023 года.

"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на ТМТМ, что крайне важно для казахстанских операторов в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", - отметили в PTC Holding.

Как говорится в сообщении, поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов по ТМТМ на Черном море, новый терминал позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и привлечет дополнительные объемы транзитных грузов через Казахстан.

"Планируется сразу после подписания инвестиционного соглашения начать процедуры по разработке проектно-сметной документации. В принципе уже концепция проекта есть. Теперь надо сделать ее детализацию и начать строительство. Объект сам небольшой, его площадь составляет всего 8 гектаров, поэтому можно достаточно оперативно его построить. Если говорить о конкретных сроках, то после подписания соглашения в течение 4-5 месяцев терминал будет построен", - цитирует пресс-служба директора по развитию ТОО PTC Holding Олжаса Арыкбаева.

PTC Holding - один из крупнейших в Центральной Азии собственников и операторов железнодорожного подвижного состава и инфраструктуры. Оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг. Группа, сообщается на ее сайте, доставляет грузы по внутренним маршрутам, а также в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Россию, страны Евразийского экономического союза и ЕС. PTC Holding занимает 15% транзитных контейнерных перевозок в Казахстане, владеет мультимодальным контейнерным терминалом на границе с Китаем на станции Достык.