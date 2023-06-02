Извлекаемые и прогнозируемые запасы нефти с конденсатом и газа в Азербайджане оцениваются в 8,43 млрд тонн н.э.

Уточненные извлекаемые и прогнозируемые запасы нефти с конденсатом и газа в Азербайджане по состоянию на 1 января 2023 года оцениваются в 8,43 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

Согласно оценкам SOCAR, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», на 1 января 2023 года уточненные извлекаемые и прогнозируемые запасы нефти с конденсатом в Азербайджане составляют 2,54 млрд тонн, газа - 6,25 трлн кубометров.

«В целом, по состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане суммарно было добыто 2,2 млрд тонн нефти и 992 млрд кубометров газа», - отмечает компания.

В 2021-2022гг в Азербайджане выполнены буровые работы в объеме 1,26 млн метров, в том числе 43,3 тыс. метров - разведочного бурения, 1,21 млн метров - эксплуатационного бурения. За этот период было пробурено 15 разведочных и 741 эксплуатационных скважин.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане открыто 81 месторождение, из которых 58 находятся в разработке, по 23 месторождениям разработка не велась или была прекращена. Из находящихся в разработке месторождений 39 расположены на суше, 19 - на море.

Н.Аббасова