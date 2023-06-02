Варшава хочет углубить сотрудничество с Баку – президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда назвал Азербайджан важным партнером своей страны на Южном Кавказе и отметил, что Варшава хочет углубить сотрудничество с Баку.

«Азербайджан является очень важным партнером Польши в регионе Южного Кавказа, и мы хотим углублять сотрудничество с вашей страной во многих сферах - экономической, политической и культурной», - говорится в поздравительном послании президента Польши президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

«Мы особенно заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества и доведении его до уровня, соответствующего высокому экономическому потенциалу наших стран», - добавил Дуда.

Он вновь пригласил Алиева посетить Польшу с визитом.

Документ опубликован в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Р.Керимов