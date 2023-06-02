В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у четырех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 853, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 15 случаях.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 275 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 530 человек (+14 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 48 человек.
За сутки медики провели 830 тестов на коронавирус против 936 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 624 тыс. 100 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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