Казахстану не следует надеяться на дешевый газ в случае его импорта из РФ - министр

Казахстану не следует уповать на дешевый газ при реализации проекта газификации севера и востока страны, сказал глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Если говорить о каком-то среднесрочном периоде газификации Павлодара (на севере Казахстана - ИФ), Восточного Казахстана, то нам нужно понимать, что мы можем рассчитывать только на ресурсы российского газа. И тут сложные переговоры будут по цене. (...) Нужно четко понимать, что дешевого газа не будет. Период дешевых цен на энергоносители в мире закончился. Посмотрите на цены в Европе, посмотрите на необходимость инвестиций, посмотрите на износ базовой инфраструктуры, необходимость ввода мощностей новых", - сказал Саткалиев на заседании комитета мажилиса парламента в пятницу.

Он отметил, что газификация востока страны за счет внутренних ресурсов будет возможна только после 2027-2028 годов. Для ближайшей перспективы - нужен импорт газа из России.

"Для коммунально-бытового сектора, для населения, для промышленности уже при расчете своих планов по газификации, безусловно, нужно рассчитывать уже на цены на газ не по внутренним ценам, а на те, которые будут к тому времени, которые сложатся на тот период", - отметил министр.

Как сообщалось, QazaqGaz и "Газпром" ведут переговоры по разработке проекта по газификации севера и востока Казахстана. Предварительное ТЭО проекта будет представлено в июле 2023 года.

Сообщалось также, что для газификации севера и востока Казахстана рассматривается возможность строительства газопровода из России в Китай по территории Казахстана. Ожидается, что по территории Казахстана маршрут газопровода будет пролегать по следующим городам: Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск.