Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана. 3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в церемонии", - сообщает пресс-служба правительства Армении в пятницу.
Варшава хочет углубить сотрудничество с Баку – президент Польши
В селе Сарыджалы Агдамского района построят свыше 200 индивидуальных жилых домов
Главное управление по борьбе с киберпреступностью создается в структуре МВД Азербайджана
Нефть усилила подъем, Brent подорожала до $76,2 за баррель
Гарибашвили и Джаббаров обсудили экономические проекты Баку и Тбилиси
В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19
ВБ выделяет грант в $2 млн на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане
Власти Азербайджана обсуждают законодательную базу по частным пенсионным фондам – Минтруд
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank открыл еще один филиал в обновленной концепции
День Защиты Детей был отмечен в Гяндже с поддержкой Yelo Bank
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС