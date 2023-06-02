Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Турции Реджепа Эрдогана. "Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана. 3 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Анкару для участия в церемонии", - сообщает пресс-служба правительства Армении в пятницу.

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