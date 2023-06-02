Лидеры стран Центральной Азии выступают за диалог в условиях санкционного режима ЕС

Главы государств Центральной Азии подчеркнули важность диалога в контексте санкционного режима Европейского союза, говорится в пресс-коммюнике по итогам саммита "Центральная Азия - Европейский союз".

"Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского союза", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой киргизского президента в пятницу.

Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.

По данным пресс-службы, президент Европейского совета Шарль Мишель поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе, и приветствовал укрепление регионального сотрудничества.

Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.