Укрепление стратегических сил США нужно для эффективных переговоров по контролю над вооружениями - Белый дом

Вашингтон нацелен на модернизацию своих стратегических сил сдерживания, в том числе чтобы обеспечивать более выгодные для США условия соглашений по контролю над вооружениями, заявил в пятницу советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан
"Укрепление наших сил сдерживания позволяет нам вести переговоры о контроле над вооружениями с позиции силы и уверенности (...), и мы модернизируем нашу ядерную программу", - сказал он, выступая в американской Ассоциации по контролю над вооружениями.
Он пояснил, что речь идет о замене устаревающих систем вооружений в ядерной триаде США, состоящей из межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Однако советник уточнил, что США больше не нужно иметь такое же количество ядерных ракет, как у врагов и соперников Вашингтона, вместе взятых. Вместо этого, объяснил Салливан, стране нужно получить оружие следующего поколения, развивать американский военный потенциал в космосе и киберпространстве.
"Для повышения эффективности сил сдерживания мы инвестируем в передовые неядерные вооружения, которые позволят сохранить наше военное превосходство в предстоящие десятилетия; например, это неядерные гиперзвуковые ракеты, которые смогут достичь хорошо защищенных особо важных целей. Это контрастирует с разработкой РФ и КНР аналогичных, но ядерных ракет", - отметил Салливан.
Вместе с тем, по его словам, вторая часть стратегия Вашингтона в данной сфере - это укрепление альянсов США с другими странами. Салливан напомнил, что США нацелены на модернизацию ядерного потенциала НАТО, в том числе в рамках программы оснащения истребителей-бомбардировщиков F-35 ядерными авиационными бомбами.
Он резюмировал, что Вашингтону нужно иметь надежные силы сдерживания в 2030-е годы, когда США - впервые в их истории - придется иметь одновременно дело с двумя ядерными державами, почти равными им по возможностям - РФ и КНР.
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