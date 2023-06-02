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Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

ТЭК 02.06.2023 18:47

Нефть усилила подъем, Brent подорожала до $76,2 за баррель

Рост цен на нефть ускорился вечером в пятницу в ожидании заседания альянса ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 выросла на $1,93 (2,6%), до $76,21 за баррель.

Цена июльских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,90 (2,71%), до $72 за баррель.

Несмотря на пятничный подъем, обе марки завершают неделю снижением примерно на 1%, пишет MarketWatch.

В мае нефть резко подешевела на опасениях, связанных с вероятностью дефолта по госдолгу США. Накануне эти опасения развеялись после того, как американский Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года. Теперь законопроект поступит президенту Джо Байдену, который уже заявил, что намерен подписать его как можно быстрее.

Внимание рынка переключается на заседание нефтедобывающего альянса ОПЕК+, которое состоится на предстоящих выходных. Трейдеры пытаются оценить вероятность новых сокращений добычи альянса.

Наиболее вероятным исходом встречи является сохранение объемов добычи на прежнем уровне, написала старший трейдер CIBC Private Wealth U.S. Ребекка Бэбин. В случае неожиданного нового сокращения добычи на рынке может наблюдаться повышенная волатильность, а "медведи" могут интерпретировать такое решение как признак слабого спроса.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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