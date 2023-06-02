Парламент Швейцарии отклонил предложение разрешить реэкспорт вооружения Украине

Национальный совет Швейцарии 1 июня отклонил законопроект, который позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие производства этой страны, но дискуссии по этому вопросу продолжаются.

"В четверг большая палата отклонила парламентскую инициативу Комиссии по политике безопасности 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся. Таким образом, инициатива отклонена", - говорится в сообщении на сайте Национального совета в пятницу.

Однако, как отмечается, на этом дискуссия о кардинальных изменениях в закон о военных материалах не заканчивается. Закон о военных материалах запрещает поставлять швейцарское оружие воюющим странам, кроме исключительных случаев, например, если Совет Безопасности ООН осудит полномасштабную войну против Украины, однако у России там есть право вето.

Как следует из материалов дискуссии в парламенте, опубликованных на сайте, на рассмотрении есть несколько предложений по этому поводу. Например, одно из них позволило бы не на прямую поставлять военные материалы в Украину, но при определенных условиях. В частности, оружие могут передать только через пять лет после его приобретения у Швейцарии, но только страны Запада и только по запросу. Также страна, которой планируют его предоставить, не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как это делает Украина.