Директор ЦРУ совершил тайный визит в КНР, призвал ее разведку сохранить каналы связи с разведсообществом США

Директор ЦРУ Уильям Бернс в мае в обстановке секретности побывал в Китае и заявил представителям разведки КНР о важности обеспечивать каналы связи между разведслужбами двух стран, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на источники.

"В прошлом месяце директор Бернс ездил в Пекин, где встретился с китайскими коллегами и отметил важность поддержания открытых каналов коммуникации по линии разведслужб", - заявил изданию неназванный представитель властей США.

В Белом доме и ЦРУ эту информацию подтвердить отказались.

10-11 мая в Вене состоялась встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Белый дом не объявлял об этих переговорах вплоть до их завершения. Впоследствии, по информации американской стороны, Салливан и Ван И договорились сохранять "этот важный стратегический канал коммуникаций".

Financial Times напоминает, что американская администрация ранее неоднократно поручала Бернсу дипломатические миссии деликатного характера за рубежом. При этом Бернс стал самым высокопоставленным лицом США, побывавшим в КНР с июня 2021 года, когда первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман приезжала в Тяньцзинь.

В последнее время представители американских властей неоднократно говорили о необходимости для США и КНР поддерживать контакты, в том числе по военной линии.

Ранее на этой неделе The Wall Street Journal сообщала, что Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре, который пройдет 2-4 июня.

"КНР вдруг проинформировала США о том, что отклоняет переданное в начале мая предложение министра обороны Остина министру обороны КНР Ли Шанфу встретиться с в Сингапуре на этой неделе", - говорилось в заявлении Пентагона для издания.

Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.

Контакты между двумя странами по военной линии были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону.