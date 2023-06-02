ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана в районе границы - Минобороны

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле азербайджанских позиций со стороны вооруженных сил (ВС) Армении в районе азербайджано-армянской границы в пятницу днем.
"2 июня в 12:25 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района (в районе азербайджано-армянской границы - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.
В тот же день, отметили в министерстве, примерно в 18:00, члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), находящихся в зоне временной ответственности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.
В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".
Х.Насирзаде
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