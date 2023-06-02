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Дальнее зарубежье 02.06.2023 20:46

Премьер Австралии заявил о важности диалога с КНР

Премьер Австралии Энтони Албаниз в пятницу заявил, что диалог с КНР необходим, чтобы избежать опасных сценариев развития событий.

"Правительство Австралии ставит диалог в центр наших усилий по стабилизации отношений с Китаем. (...) Мы первым делом следуем принципу, что вне зависимости от сути вопроса, от того, согласны мы или нет, всегда лучше и эффективнее прямо говорить друг с другом", - приводит The Sydney Morning Herald слова премьера с форума по безопасности ("Диалог Шангри-ла") в Сингапуре.

По данным издания, выступление Албаниза слушали и шеф Пентагона Ллойд Остин, и министр обороны КНР Ли Шанфу. При этом ранее стало известно, что Китай отклонил предложение Соединенных Штатов о проведении встречи министров обороны двух стран в кулуарах "Диалога Шангри-ла".

"Если у вас нет подспорья в форме диалога, если у лиц, принимающих решения, нет возможности позвонить по телефону, прояснить ситуацию и узнать о сопутствующих обстоятельствах, вы столкнетесь с гораздо более серьезным риском неверных расчетов, которые выльются в непоправимые действия", - отмечал премьер.

Он отметил, что речь идет не о создании препятствий для развития какой-либо страны, а о способах избежать конфликта. Албаниз поддержал попытки США выработать "защитные механизмы" в отношениях с КНР с целью избежать кризиса. По его словам, отсутствие взаимопонимания может привести к "непоправимым действиям", к событиям в Тайванским проливе или в других частях света, от которых пострадает весь мир. Также он заявил о недопустимости односторонних попыток изменить статус-кво силой на Тайване, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В то же время премьер выступил за укрепление оборонного потенциала Австралии, подчеркнув, что Канберра предпринимает такие меры для недопущения войны посредством усиления потенциала сдерживания.

Представители администрации США неоднократно заявляли о заинтересованности в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Однако глава Минобороны КНР Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.

Представитель Минобороны КНР Тан Кэфэй заявлял, что Пекин отклонил предложение Остина о встрече из-за несерьезного отношения США к темам, вызывающим беспокойство Китая, и из-за создания Вашингтоном искусственных препятствий для этой встречи. В свою очередь в Пентагоне утверждали, что санкции не мешают Ли Шанфу осуществлять официальные контакты с американской стороной.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, ДИАЛОГ, МНЕНИЕ


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