Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества - Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел телефонный разговор с замминистра обороны США по политическим вопросам Колином Калем. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.

"Стороны обменялись мнениями по вопросу двусторонних отношений, ситуации в регионе и вопросам безопасности", - подчеркивает Минобороны.

В министерстве также отметили, что в ходе разговора обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.

Х.Насирзаде



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