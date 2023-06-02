Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества - Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел телефонный разговор с замминистра обороны США по политическим вопросам Колином Калем.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.
"Стороны обменялись мнениями по вопросу двусторонних отношений, ситуации в регионе и вопросам безопасности", - подчеркивает Минобороны.
В министерстве также отметили, что в ходе разговора обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.
Х.Насирзаде
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