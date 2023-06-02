Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.021 GBR   2.1297 TRY   0.0814

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

Внешняя политика 02.06.2023 20:34

Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества - Минобороны Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел телефонный разговор с замминистра обороны США по политическим вопросам Колином Калем.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщает азербайджанское оборонное ведомство.


"Стороны обменялись мнениями по вопросу двусторонних отношений, ситуации в регионе и вопросам безопасности", - подчеркивает Минобороны.


В министерстве также отметили, что в ходе разговора обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, США, ТЕЛЕФОН


Похожие новости


Пентагон пытается организовать встречу министров обороны США и Китая Баку и Вашингтон обсудили подготовку военных пилотов Начальник Генштаба ВС Азербайджана о представитель Европейского командования США обсудили перспективы военного сотрудничества и региональную безопасность Глава Минобороны Армении и посол США обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны Министр обороны США посетит Эстонию Шеф Пентагона призвал к наращиванию поставок Украине средств ПВО Министры обороны США и Украины обсудили вопросы поставок Киеву артиллерии и средств ПВО Глава Пентагона подтвердил приверженность США укреплению оборонного потенциала Грузии Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон Начальник Генштаба Азербайджана обсудил в Пентагоне перспективы военного сотрудничества

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az