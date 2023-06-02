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ТЭК 02.06.2023 21:03

ОПЕК+ намерена принять решение для стабильности нефтяного рынка - министр нефти Ирака

Страны ОПЕК+ на грядущей встрече в Вене 4 июня намерены принять решение, которое обеспечит стабильность глобального нефтяного рынка и удовлетворит всех его участников, заявил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдулгани.

"(Страны ОПЕК+) принимают решения, основанные на базовом анализе, для достижения стабильности на рынке нефти. На основе этой политики будут рассмотрены актуальные рыночные данные, и мы примем правильное решение. Мы добиваемся лучшего решения для стабильности мирового рынка нефти", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИРАК, ОПЕК, НЕФТЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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