Десятки человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии, 350 ранены

Не менее 50 человек стали жертвами железнодорожной аварии, которая произошла в пятницу на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, сообщает "Хиндустан Таймс".

Еще 350 человек получили травмы.

Ранее скорый поезд, шедший из Колкаты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшем и связался с министром транспорта с целью прояснить детали происшествия.