Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.021 GBR   2.1297 TRY   0.0814

Цена на нефть

01.06 $/bbl +/- WTI 70.10 +2.01 Brent 74.28 +1.68

Происшествия 02.06.2023 21:14

Десятки человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии, 350 ранены

Не менее 50 человек стали жертвами железнодорожной аварии, которая произошла в пятницу на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, сообщает "Хиндустан Таймс".

Еще 350 человек получили травмы.

Ранее скорый поезд, шедший из Колкаты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.

Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшем и связался с министром транспорта с целью прояснить детали происшествия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ЖЕЛДОРОГА, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Крупнейшая за последние годы железнодорожная катастрофа в Индии стала результатом иностранного заговора - индийский премьер Число жертв крушения поезда на севере Индии достигло 60 человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az