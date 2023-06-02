Десятки человек погибли в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии, 350 ранены

Не менее 50 человек стали жертвами железнодорожной аварии, которая произошла в пятницу на востоке Индии в штате Одиша в районе станции Баханага, сообщает "Хиндустан Таймс".
Еще 350 человек получили травмы.
Ранее скорый поезд, шедший из Колкаты в Ченнаи, сошел с рельсов после столкновения с товарным составом и задел еще один скорый поезд. На месте событий идет поисково-спасательная операция.
Премьер Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с произошедшем и связался с министром транспорта с целью прояснить детали происшествия.
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