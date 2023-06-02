Гросси планирует посетить ЗАЭС в третий раз

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен в ближайшее время совершить визит Запорожскую АЭС (ЗАЭС) - в третий раз, говорится в пресс-релизе агентства.

"В связи с установлением пяти принципов обеспечения безопасности на ЗАЭС и моих намерений сообщать о любых их нарушениях важно, чтобы я снова отправился на АЭС и оценил ход событий там со времени моего последнего визита в конце марта", - сказал он.

До этого Гросси посещал ЗАЭС 1 сентября 2022 года и 29 марта 2023 года.

В минувший вторник Гросси заявил СБ ООН, что ситуация с безопасностью ЗАЭС остается неустойчивой. Позднее Гросси призывал Украину и Россию соблюдать принципы обеспечения безопасности на ЗАЭС, в том числе воздержаться от боевых действий вокруг объекта.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.