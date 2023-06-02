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02.06.2023 22:10

Западные компании вынуждены переносить производство из КНР сразу в несколько стран

Западные компании последние несколько лет занимались поисками альтернатив Китаю в качестве места для производства своих товаров, называя этот процесс "Китай плюс один". Однако сейчас данную стратегию лучше описать выражением "Китай плюс многие", пишет The Wall Street Journal.

Одна из причин состоит в том, что ни одна другая страна не может вместить всё производство, которое компании хотят вывести из КНР. Вьетнам благоприятен для бизнеса, но ему не хватает квалифицированных рабочих. В Индии много рабочей силы, но инфраструктура неоднородна. Мексика расположена рядом с США, но находится далеко от китайских поставщиков компонентов, пишет издание.

Кроме того, мир стал гораздо более сложным местом для ведения бизнеса, чем десять лет назад, полагают эксперты.

Пандемия COVID-19 разрушила глобальные цепочки поставок. Соревнование между США и Китаем превратилось в ожесточенное соперничество. Пекин стал более непредсказуемым по отношению к иностранному бизнесу, отмечает WSJ.

"Мы живем просто в сумасшедшее время, - полагает Нил О`Коннор, профессор австралийского Университета Эдит Коуэн. - Цель заключается в децентрализации рисков, чтобы справляться с последствиями, в первую очередь, действий божественных сил (стихийными бедствиями - ИФ), а также с действиями политиков".

Как сообщалось в мартовском отчете аудиторской фирмы KPMG, две трети из 132 компаний с 2018 года перенесли производство в две или более страны. В исследовании, одним из авторов которого являлся О`Коннор, в основном были представлены транснациональные корпорации из списка Fortune 500.

Американская Apple Inc., имевшая обширную производственную базу в Китае, теперь быстро расширяет производство во Вьетнаме и Индии. Количество известных поставщиков Apple в Индии выросло с семи в 2018 году до 14 в прошлом году, во Вьетнаме - с 14 до 25.

По оценкам J.P.Morgan, к 2025 году в Индии будет выпускаться четверть всех iPhone.

Компания Crocs перенесла выпуск большей части обуви из КНР во Вьетнам, ищет поставщиков в Индонезии и открывает производство в Индии. Американский поставщик технологий для "умного дома" Universal Electronics планирует закрыть один из двух своих китайских заводов, увеличить мощности предприятия в Мексике и открыть производственное подразделение недалеко от Ханоя.

"Все хорошо до тех пор, пока перестает быть хорошо, - сказал Шон Нельсон, главный исполнительный директор Lovesac. - Это, я думаю, основная паранойя, которая движет нами".

Производитель мягкой мебели Lovesac, акции которого котируются на бирже Nasdaq, начал перенос производства с юга Китая во Вьетнам после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на китайский импорт в 2018 году. К тому времени, когда пандемия заставила правительства закрыть границы в 2020 году, Lovesac производила модульные диваны еще в двух местах - в Малайзии и Индонезии, а часть других изделий - в Индии. Нельсон сказал, что это решение окупилось: когда компания сталкивалась с перебоями в работе на одном или даже двух объектах, у нее не заканчивались запасы продукции.

Сейчас Lovesac работает с партнерами над созданием высокоавтоматизированных заводов в Мексике и США. По словам гендиректора, расширение присутствия в Западном полушарии даст компании возможность увеличить производство там, если в Азии разразится кризис.

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Тэги: КИТАЙ, КОМПАНИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕНОС


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